Cint Gutiérrez, la hija del conocido cantante Tongo, vivió un emotivo encuentro con el reconocido escritor peruano Jaime Bayly durante la Feria Internacional del Libro. La joven cantante, quien se mostró emocionada hasta las lágrimas, compartió detalles de esta inesperada reunión y reveló que el propio Jaime Bayly conocía de su existencia y la saludó como si fueran viejos amigos.

“Fue muy bonito verlo y afirmó que era un gran amigo de mi padre. Yo estaba muy emocionada y de pronto comenzó a darme palabras de aliento, muy bonitas como le puede dar un padre a su hija”, confesó Cint Gutiérrez en una entrevista para Latina.

El encuentro con Jaime Bayly fue conmovedor para Cint Gutiérrez, ya que el escritor se mostró familiarizado con su nombre y le brindó palabras de afecto. “Me conmovió mucho, son palabras de una persona que ha sido muy significativa en la vida de mi padre. Él me vio, me saludó como si me conociera de siempre y escribió mi nombre. Me dijo que me conocía”, agregó emocionada.





La joven cantante registró el especial momento en imágenes y se mostró agradecida por la calidez y cercanía con la que Jaime Bayly la trató. “Para mí fue demasiado emotivo. Él se emocionó mucho y me habló como si fuera una amiga. Me conversó súper largo, a pesar de que fue un instante”, compartió Cint Gutiérrez.

Hija de Tongo le hace pedido a Jaime Bayly

Además, durante la entrevista, Cint Gutiérrez aprovechó para hacerle un pedido especial a Jaime Bayly. La joven cantante expresó su deseo de contar con él en su próximo videoclip musical, ‘La Pituca’ en quechua, y le extendió una invitación para ser parte de este proyecto.

“Ahora yo creo que él podría encajar perfectamente en uno de mis videoclips y me gustaría que Jaime Bayly fuera parte de este proyecto. Cuento contigo para mi videoclip de ‘La pituca’ en quechua”, le dijo entusiasmada Cint Gutiérrez.

Fans emocionados con posible colaboración

El emotivo encuentro entre Cint Gutiérrez y Jaime Bayly ha causado revuelo en las redes sociales, y los seguidores de ambos artistas esperan con ansias la posible colaboración en el videoclip de la joven cantante, uniendo así dos figuras queridas del ámbito artístico peruano

