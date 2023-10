Hija de Tula Rodríguez defiende a su madre de las críticas por su pasado: “Sé lo que ha hecho antes y después de mí”

Tula Rodríguez festejó por lo alto los 15 años de su hija Valentina Carmona en el lujoso crucero ‘Harmony of the Seas’. No obstante, un usuario de Instagram cuestionó el pasado de la conductora de TV, por ello la adolescente salió en defensa de su madre.

“ Claro que sí, sé lo que ha hecho antes y después de mí. Ella misma me lo ha contado. No necesito que alguien más me lo diga, me molesta cuando la gente me quiere contar cosas que mi mamá ha hecho antes de tenerme como si no supiera ”, sostuvo Valentina.

En dicha publicación, Valentina, también hija del fallecido Javier Carmona, recalcó la confianza que existe con su madre, por lo que está enterada de su pasado en la televisión.

“No necesito que alguien más me lo cuente, mi mamá y yo nos tenemos mucha confianza, por ende, la conozco mejor que todos. Cuando les pregunte algo o les pida ayuda, recién ahí podrán hablar de mi mamá. Cabe agregar que a mí me molesta lo que ha hecho mi mamá antes de mí, gracias a todo ese trabajo y esfuerzo, tenemos lo que tenemos y estamos donde estamos ”, agregó.

Hija de Tula Rodríguez la defiende.

