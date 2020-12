La exbailarina Deysi Araujo fue sorprendida por su hijo, Lenin, mientras era entrevistada en el programa “En boca de todos”.

Todo ocurrió mientras Deysi Araujo recordaba todos los esfuerzos y sacrificios que hizo para sacar adelante a su hijo, quien actualmente tiene 17 años y estudia Ingeniería en la UNI.

En ese momento, los conductores anunciaron la llegada de Lenin, quien abrazó a su mamá y le dedicó unas emotivas palabras.

“Yo la quiero mucho, ella es todo para mí”, dijo el joven.

“Tú sabes que tu mamá ha hecho de todo solo para sacarte adelante. Ya eres un hombrecito”, comentó Tula Rodríguez, quien se mostró muy emocionada.

Por su parte, Lenin hizo una promesa a su mamá: “Le prometo que no la voy a hacer llorar, que no la voy a hacer sufrir. Yo la quiero mucho y ella es todo para mí”.

“Él sabe cuántas noches he sacrificado de repente de no dormir con él por el trabajo porque a veces tenía que viajar”, señaló Deysi Araujo. “Tú sabes hijo que me siento tan orgullosa de ti, eres un caballerito, todo el mundo lo dice y todo el mundo me felicita y yo te felicito también”, agregó.

La exbailarina también expresó su deseo de mantenerse unida a su hijo: “Espero que de acá en adelante sigamos siendo los mismos amigos y compañeros y mamá e hijo también”.

TE PUEDE INTERESAR