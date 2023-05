Jossmery Toledo sigue en medio de la polémica y es que nadie olvida que su romance clandestino con Paolo Hurtado, futbolista casado con Rosa Fuentes, con quien tiene tres hijos. La modelo retornó al mercado laboral tras su ampay y ahora está de ‘reportera’ en discotecas, conversando con los asistentes.

La exfisiculturista abordó a muchos hombres de una fiesta en Ica, donde les preguntó “si eran solteros o casados”. En un momento de la noche, Jossmery se cruzó con un joven que le mostró el anillo de casado y puso su distancia.

“He venido solo hoy día. Soy casado. Hombre de una sola mujer”, comentó el entrevistado. La expolicía solo atinó a reírse y agregó: “casado, pero respetas, eso es lo importante”, dijo a modo de indirecta a Paolo Hurtado.

Janet Barboza mostró su indignación por la actitud de la modelo: “Ella esta obsesionada porque le pregunta sin está soltero o casado... eso debió preguntarle al ‘Caballito’ Hurtado”.

La poderosa razón de Rosa Fuentes para no devolver el lujoso anillo de Paolo Hurtado

Rosa Fuentes reveló que seguirá usando anillo de compromiso que le dio su todavía esposo Paolo Hurtado. Ella fue consultada en América HOY el por qué seguía luciendo esta joya:

“Claro, (me lo regaló) mucho antes, cuando cambié mi anillo de compromiso, el primero, ya luego me lo cambió por otro más grandecito, que no se lo voy a devolver por si acaso. “, declaró Rosa Fuentes.

Rosa Fuentes explicó que seguirá usando el anillo como símbolo del compromiso con sus hijos. “ Ahora es mi compromiso con mis hijos. Yo pongo (la foto) como que dando a entender, comprometida con mis tres hijos. A partir de ahora, mi compromiso es con los bebés, con los tres”, dijo en TV.

