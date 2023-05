¡Ay no! Rosa Fuentes celebró por todo lo alto la revelación del sexo de su tercer hijo. La empresaria disfrutó de un momento con su familia y amigos, sin embargo, nadie esperaba que su aún esposo Paolo Hurtado, quien le habría sido infiel con la modelo, Jossmery Toledo, le enviara una serena, además de algunas de sus flores favoritas.

El programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ se comunicó con Rosa Fuentes para conocer su opinión ante los intentos de Paolo Hurtado por reconquistarla, pero las respuesta de la también empresaria solo provocaron la indignación de los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.

¿Rosa Fuentes considera regresar con Paolo Hurtado?

Desde hace algunas semanas, Paolo Hurtado hace todo lo que puede para recuperar a su familia y conseguir el perdón de su aún esposa Rosa Fuentes, prueba de ellos fue el espectáculo con mariachis dedicado para la empresaria durante la fiesta de revelación sexo de tercer niño.

Según lo contado por Rosa en comunicación con “Amor y Fuego”, la empresaria no habría estado tan feliz con la sorpresa, sin embargo sus respuestas no terminaron de convencer a los conductores.

“ Me hubiera gustado en otra situación obviamente ”, indicó en inicio Fuentes y antes de que la reportera hiciera otra pregunta, Rosa Fuentes la interrumpió y reveló otro regalo. “También llegaron rosas y tulipanes, mis favoritas”, agregó. La periodista de ‘Amor y Fuego’ señaló que quizás quiera reconquistarla, a lo que la empresaria habría dejado abierta la posibilidad. “No, POR AHORA NO, además hay muchas cosas que no se pueden perdonar de la noche a la mañana, ni rosas, ni regalos materiales, por algo llevo una terapia que me ayuda a seguir adelante”, explicó Fuentes.

¿Qué pasó entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes?

Como se recuerda, el “Caballito” Hurtado protagonizó uno de los ampays más escandalosos de los últimos meses, luego de que fuera relacionado con la modelo Jossmery Toledo mientras que el futbolista estaba casado con Rosa Fuentes, quien espera su tercer hijo.





