Hugo García decidió salir al frente y defender a su novia Alessia Rovegno por los innumerables ataques y críticas que viene recibiendo tras su participación en el Miss Perú 2022. Y es que el chico reality resaltó que su enamorada se está preparando para ser mejor en todos los ámbitos.

“Yo sé que críticas siempre va a haber por cualquier cosa. Hay gente que le va a gustar y gente que no le va a gustar. Igual sabe ella que siempre va a tener mi apoyo y obviamente nadie es perfecto, siempre va a existir los medios, ella no está acostumbrada a estar delante de cámaras pero está en clases para mejorar”, comenzó diciendo.

Por otra parte, el integrante de “Esto es Guerra” señala que ahora por todos los compromisos de la modelo, ya no tienen mucho tiempo de verse, sin embargo, eso no es impedimento para que puedan seguir compartiendo el poco tiempo libre que tienen juntos.

“Tengo que decirle que me agende para vernos. Yo sé que está en unos momentos complicados porque está en una y otra cosa, pero creo que esos son los momentos que se ven el apoyo de una pareja. Ella también me entiende y me apoya”, comenzó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO