¡ALARMA! Mientras que Alexandra Balarezo se derrite de amor por Hugo García, el chico reality se muestra ‘frío’ y distante con su nueva pareja. Así lo dio a conocer un reportaje de ‘Amor y Fuego’.

El programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre captaron a la pareja del momento en El Prado de Pachacamac, en las imágenes, se puede ver que el ex de Mafer Neyra le presta más atención a sus amigos que a la modelo.

Al respecto Rodrigo González y su compañera comentaron sobre la reacción del ‘Baby’ Hugo y aseguraron que les parece normal la actitud del ‘guerrero’.

Los conductores de Willax TV solo cuestionaron que muchos de los asistentes, incluso la novia de Hugo se encontraban sin mascarillas.

“Es de mal gusto cuando la gente se está sobando frente a los demás. Ya sabemos que se aman, que se quieren, que se desean, seguramente cuando nadie los ve, pero no necesitan estar dando muestras a todo el público... No me parece que se muestre frío ni nada cariñoso”, indicó Rodrigo.

