La expareja de Leonard León, Olenka Cuba, sorprendió a propios y extraños al revelar que quiere tener más hijos.

Y es que el cantante se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta por los ‘dimes y diretes’ con Karla Tarazona, quien aseguró que Leonard continúa sin pagar la pensión de alimentos y sin visitar a sus dos hijos.

No obstante, Olenka Cuba ya está planeando hacer un tratamiento de fertilidad para tener gemelos o mellizos.

“Solo (tengo a ) Maylén la única, me gustaría tener gemelos o mellizos, tendré que hacer un tratamiento para que sea así”, reveló Olenka Cuba.

Foto: Instagram Olenka Cuba

La confesión de Olenka Cuba no llamaría la atención si no fuera porque la ex de Leonard admitió que todavía podría volver con el cantante.

“¿Regresarías con Leonard León?”, le preguntaron en Instagram. “Por ahora estamos bien así, no sé qué podría pasar más adelante. Que la luche”, respondió Olenka Cuba.

Foto: Instagram Olenka Cuba

