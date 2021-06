Hugo García se encuentra en boca de todos luego que se especulará que estaría nuevamente enamorado. Y es que tras su reciente viaje del fin de semana, se han difundido imágenes al lado de la guapa influencer Alexandra Balarezo, quién al parecer sería su nueva pareja.

El integrante de EEG se tomó unos minutos para responder a los rumores sobre un supuesto romance con la también modelo.

“Nos hemos conocido hace poco, tenemos amigos en común, pero nada más. Hemos viajado con un grupo de amigos. Ale es una linda chica y nada más”, indicó Hugo a las cámaras de América Espectáculos.

“Estoy tranquilo, estoy feliz, me la he pasado increíble este fin de semana haciendo lo que más me gusta, manejar bicicleta”, añadió.

Por otro lado, el chico reality se refirió al comentado TikTok que hizo su ex Mafer Neyra que, para muchos, se trataría de una indirecta.

“Solo puedo hablar por mí, siempre le voy a desear lo mejor, es una gran chica (…) La respeto mucho, siempre le voy a tener un cariño especial, pero ahorita estoy enfocado en mí. La gente sabe que cuando quiera ventilarlo, se van a enterar”, sentenció.

Hugo García y Mafer Neyra terminaron su relación

Como se recuerda, el modelo puso fin a su relación con la modelo Mafer Neyra tras 6 años de noviazgo, pese a los planes de matrimonio y de tener una familia en el futuro.

“Como muchos nos han preguntado, quería contarles que Mafer y yo hemos decidido poner punto final a una etapa muy bonita en nuestras vidas. Hoy por hoy hemos decidido tomar caminos diferentes y hemos decidido separarnos por mutuo acuerdo”, escribió Hugo en sus redes sociales.

