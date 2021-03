¿Qué pasó? Ignacio Baladán estuvo enlazado con el programa “En boca de todos” para enseñar su nuevo departamento de estreno, el cual cuenta con una linda piscina, zona de parrilla y hasta una zona donde realiza sus tortas.

Sin embargo, las cámaras del magazine llegaron hasta la habitación del uruguayo, donde se pudo ver que tenía en uno de sus muebles una fotografía de Patricio Parodi.

Ignacio Baladán explicó el motivo de tener dicha imagen de su compañero de reality. “Todo tiene sentido. Mi ex mejor amigo bajó y subió Tomy a nivel familiar (...) Cuando Flavia no está, él me llama a mí”, dijo entre risas.

En ese sentido, el también empresario confesó que tuvo un distanciamiento con Patricio por algunos detalles netamente amicales. “Tuvimos un distanciamiento. Desacuerdos amicales, estamos separados”, confirmó.

