Este 23 de octubre, el programa “Estás en todas” presentó una entrevista con los ‘guerreros’ en la que hablaron sobre “el amor de su sus vidas”. A propósito, Ignacio Baladán no pudo evitar las preguntas sobre sus exparejas.

Inicialmente, Ignacio Baladán contó que solo había tenido cuatro novias: “Dos fueron en Uruguay, acá dos″, explicó al recordar a sus exparejas.

En ese sentido, el uruguayo confirmaría que en Perú solo tuvo dos parejas: Melissa Paredes y Silvana Alicia.

Niega a Luciana Fuster

Cuando le preguntaron si Luciana Fuster había sido su pareja, Ignacio Baladán respondió: “No, no, siempre fuimos amigos”.

“Que me han vinculado no quiere decir (...) es que a veces las relaciones no dan más allá, es preferible dejarlas ahí, bien, pero cuando es novios ya pasa a otro nivel”, explicó.

Según Ignacio Baladán, sus novias conocieron a su familia y las ‘oficializó' ante todos: “Presentas a la familia, (vas) de la mano”.

Sin embargo, admitió que hace mucho no tiene una relación tan seria: “Sí me ha pasado pero no recientemente”.

