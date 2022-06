El empresario pastelero y exintegrante de ‘Esto es guerra’, Ignacio Baladán quedó visiblemente emocionado tras disfrutar de la sorpresa que le preparó la influencer colombiana, Natalia La Segura, quien hoy es su actual pareja.

Así lo reveló en sus historias de Instagram, donde por la mañana del sábado publicó un video caminando al lado de Natalia y aprovechó para decirle: “Nos vamos, pero no sé a dónde”. A lo que ella contestó: “No sabe a dónde es una sorpresa”.

Horas después, Ignacio Baladán no quiso desaprovechar la oportunidad para agradecer a su pareja la “linda” sorpresa que preparó para él en pleno desierto. Aunque no dijo a dónde fue, prometió en algún momento publicar las fotos y videos que tomaron del lugar donde celebraron su onomástico.

“Bueno gente, volvimos de mi sorpresa, realmente, no diré “la” porque mi madre se pondrá celosa, pero diría una de las más lindas sorpresas que tuve en mi cumpleaños, de toda mi vida en el medio del desierto, se pasó lo que hizo”, expresó feliz el excombatiente.

“No teníamos internet, así que no pude subir nada. Me encantaría mostrarles porque es lindo, lo grabé y en algún momento se lo voy a mostrar porque realmente me dejó sin palabras”, agregó emocionado.

En las historias de Instagram de Natalia La Segura dejó entrever que habrían pasado el cumpleaños de Ignacio Baladán en Paracas y que la sopresa la habría hecho en el desierto de esa zona, tal vez una cena, tal como lo hizo Karol G, durante su visita a nuestro país.

Ignacio Baladán agradeció a Natalia La Segura por sopresa de cumpleaños

VIDEO RECOMENDADO

Don Tulo pide a Tula Rodríguez que se busque un novio

Don Tulo pide a Tula Rodríguez que se busque un novio.