No le quita el sueño. Isabel Acevedo no le tomó mayor importancia a las críticas que viene recibiendo por parte de Carlos Cacho, quien la cuestionó por haber ofrecido un curso de maquillaje para sus seguidoras.

“No tengo nada que opinar, yo sigo avanzando con mi empresa y preparándome tanto en el Perú, como en el extranjero. Estoy muy contenta porque tengo mis clientas. Así que estoy contenta porque no dejo de prepararme, me actualizo, siempre avanzando”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular bailarina señaló que solo tomará en cuenta aquellas críticas que la ayuden a seguir creciendo, de lo contrario, desechará todo lo que no le sume como persona.

“Si son comentarios positivos, críticas constructivas, obviamente lo voy a tomar y agradecer, pero si son comentarios que no vienen al caso, ¿para qué? No me suma y estoy muy contenta con todo lo que vengo logrando”, comentó para Trome.

¿Qué dijo Carlos Cacho sobre Chabelita?

En América Hoy, se contactaron con Cacho para consultare sobre su opinión ante la ‘Chabelita’ como maquilladora, y el asesor de imagen no tuvo buenos comentarios sobre el emprendimiento de la ex de Christian Domínguez.

“La imagen que tengo de ella es que es una bailarina, no sabía que era maquilladora. Yo no la conozco de maquilladora, no sabía que era maquilladora. Yo no sé cual es el público que está buscando”, indicó.

