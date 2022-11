La experta en moda Nicole Akari dejó en evidencia a Janet Barboza, luego de la fuerte discusión EN VIVO que protagonizaron el pasado 22 de noviembre en ‘América HOY’. En explosivas declaraciones a ‘Amor y Fuego’, la terminó llamando ‘chusca’ y le recordó su paso por el programa de cumbia ‘Las Movidas’.

La asesora en moda y belleza no se quedó callada y reveló que la popular ‘Rulitos’ tiene aires de ‘diva’, incluso frente a sus compañeros de América TV.

“Ella entra sola, siempre primero. Sola, ella entra sola y se para, no saluda a nadie de los camarógrafos, ni los mira, bien diva es” , comentó a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

En otro momento, le pidió a conductora que “baje sus revoluciones” y que aprenda a comportarse.

“A veces la persona más chusca del mundo se puede refinar y afinar (…) La educación viene de casa y no es que la vas aprendiendo, y ella como conductora de tantos años sabe como es la televisión, sabe que ese comentario no era para más, esas reacciones no las debería tener nadie ”, agregó.

