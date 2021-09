La expareja de Cristian Domínguez, asistió al programa “América Hoy” para hablar sobre el versus que tuvo con Gabriella Herrera en “Reinas del Show”. Sin embargo ella no esperaba tener que revelar uno de sus secretos.

Lady Guillen, quien fue eliminada en la última gala del programa concurso, también estuvo presente y no pudo ocultar el secreto de ‘La Chabelita’, revelando los deseos de ser madre de la bailarina.

“Chabelita tiene algo que decirnos, discúlpame, pero ella me ha dicho: Me muero por tener una hija ya”, Isabel ante la revelación no pudo hacer más que confirmar la infidencia contada por Lady Guillén y respondió: “Justo estaba comentándole a Lady, que ella tenía una hijita hermosa, y que me gustaría tener yo una en un futuro. La llamaría Isabela”

