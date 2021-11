Christian Domínguez había dicho que su relación con Isabel Acevedo no fue un error, sino un aprendizaje de vida. Ahora la popular ‘Chabelita’ se la devuelve y opinó sobre su romance del pasado.

La flamante ganadora de la segunda temporada de “Reinas del Show” coincidió con su expareja y manifestó que todas las experiencias en su vida la han ayudado a ser más fuerte.

“Yo creo que es una experiencia y de esas experiencias se aprende, creo que me hacen la mujer que soy ahora, soy más fuerte. Yo respeto siempre los comentarios de todos, sean positivos o negativas. Lo que siento que me suma es lo que yo voy a captar”, comentó ante las cámaras de “América Espectáculos.

Por otro lado, la popular ‘Chabelita’ prefirió no ahondar detalles sobre su situación sentimental, lo único que aclaró es que está soltera.

“Estoy conociendo, no estoy enamorada, no estoy con nadie, estoy soltera. Isabel Acevedo está sola”, enfatizó.

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre Isabel Acevedo?

“Considero que ya si son errores o no, eso debe quedar simplemente entre dos personas. No necesariamente para ambos puede ser lo mismo, de repente alguien puede decir ‘a mí me sirvió’ y el otro ‘no me sirvió’. Pero no fue un error porque de eso tú aprendes cosas”, indicó Christian Domínguez sobre su expareja.

