Ivana Yturbe sorprendió a sus seguidores al confirmar que había terminado su relación con el delantero de Alianza Lima, Beto Da Silva, y en una entrevista para En boca de todos aclaró que no habló con su expareja Mario Irivarren, durante el tiempo que mantuvo una relación sentimental con el futbolista.

En un divertido segmento para En boca de todas, Ivana Yturbe fue consultada por la comunicación que tuvo con Mario Irivarren durante un enlace en vivo, en Esto es Guerra.

“Obviamente fue factor sorpresa que justo me toque Mario (Irivarren) por la videollamada. No hablaba con él hace tiempo y me puse nerviosa, sí, porque Mario me negó y quería ganar el punto para los retadores”, manifestó Ivana Yturbe, al ser consultada por la llamada de Irivarren.

Al ser consultada por Tula Rodríguez, Ivana Yturbe aclaró que en ningún momento habló con Mario Irivarren cuando mantuvo una relación sentimental con Beto Da Silva. “Definitivamente no”, afirmó.

Ivana Yturbe descartó que se haya puesto nerviosa al momento de la comunicación con Mario Irivarren. “Nerviosa me pongo cada vez que ponen en los versus, porque obviamente quiero hacer punto para los retadores, pero no fue por nada en especial”, manifestó.

Hace unos días Ivana Yturbe y Beto Da Silva dieron por concluida su relación e incluso sacó sus cosas de la casa del deportista.

Ivana afirmó que no habló con Mario cuando estuvo con Da Silva. (En boca de todos / América)