Ivana Yturbe sorprendió a propios y extraños al revelar que subió más de 10 kilitos debido a su embarazo. La modelo confesó que no está siguiendo una dieta y que se está dando sus gustitos.

La ‘Princesa Inca’ se animó a jugar ‘Preguntas y Respuestas’ en su cuenta de Instagram y respondió varias curiosidades de sus fieles seguidores.

“¿Sigues alguna dieta?”, le preguntó un usuario a Ivanita. La exchica reality de ‘EGG’ sorprendió con su respuesta pues confesó que no se esta privando de los ‘antojitos’.

“Como se podrán dar cuenta no (hago dieta) en verdad como lo que me provoca. Igual en mi casa se cocina super saludable por mi gordo (Beto Da Silva), él tiene una dieta estricta, pero yo me doy mis gustitos (...) Me han dicho que en el embarazo una puede excederse un poquito, así que yo me estoy excediendo un poquito más de la cuenta”, contestó Ivana.

Minutos después, ante la interrogante: ‘¿Cuántos kilitos has subido con el embarazo”, la esposa de Beto da Silva reveló algo apenada. “10 k este es un videíto de un par de meses atrás”.

Cabe señalar que hace unas semanas, Ivana Yturbe y Beto da Silva confirmaron a través de las redes sociales que se convertirán en padres por primera vez. La pareja mostró la ecografía de su futuro bebé y generaron todo un alboroto en la farándula local.

