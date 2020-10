Días atrás, el cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió en la ceremonia de los Billboard Music Awards 2020 al entrar al escenario junto a la icónica cantante de reggaetón Ivy Queen. Los artistas unieron sus voces en “Yo Perreo Sola”, tema del puertorriqueño que fue lanzado en febrero de este año.

Días después de que sorprendiera con su show, la considerada reina del reguetón tendrá hoy una nueva aparición pública en los Premios Billboard de la Música Latina 2020, y antes de su presentación brindó unas declaraciones al programa “Un Nuevo Día".

La intérprete de “Yo quiero Bailar” se refirió al show que presentó junto a Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido por su nombre artístico Bad Bunny y le agradeció por toda la confianza que depositó en ella.

“Me acabo de bajar de un avión para meterme acá. Me fue súper bien en los (Premios Billboard 2020), definitivamente el factor sorpresa que Benito guardó fue muy impactante. Cuando me hace la invitación, me dice ‘yo quiero que estés en el remix’, compartimos en el estudio, pero luego él me dice vamos para la presentación. Me dijo que yo iba a realizar toda la presentación, entonces el apoyo, el soporte tan grande a mi persona como ente femenino fue muy bonito de su parte”, señaló.

Asimismo, la cantante puertorriqueña contó cómo se sintieron antes de interpretar “Yo Perreo Sola” en el escenario de Billboard Music Awards. “Unos nervios que nos dio al inicio, pero ya nos conectamos y logré hacer una oración cuando íbamos a la tarima porque definitivamente era un momento impactante para la industria latina”, añadió.

En otro momento de la conversación, la cantante de “La vida es así” y “Quiero saber” dijo sentirse orgullosa porque en la industria musical hay más presencia de mujeres. “Ya vienen más (mujeres), estoy muy orgullosa de ver más presencia femenina, me gusta porque trabajé mucho en esta industria, cuando todo lo tenía en contra. Imagínate para mí es un orgullo ver que hay más féminas en el ambiente”, enfatizó.

La gala del Latin Billboard 2020, se celebrará este miércoles 21 de octubre desde la arena deportiva BB&T Center, situada al norte de Miami, en Estados Unidos, luego de haberse pospuesto por la pandemia del nuevo coronavirus.

VIDEO RECOMENDADO

Natti Natasha hace ejercicios al ritmo del reggaetón de Ivy Queen

Natti Natasha hace ejercicios al ritmo del reggaetón de Ivy Queen 12/07/2020