¡Fuertes declaraciones! René Pérez Joglar, más conocido en el mundo artístico como Residente, sacudió la industria de la música y a los seguidores del reggaetón y el género urbano, al lanzar fuertes críticas contra J Balvin en una particular canción.

Todo ocurrió en la Music Session #49 del productor argentino Bizarrap. La unión entre ambos causó furor entre sus seguidores y el video alcanzó más de 30 millones de vistas en YouTube.

La canción está plagada de ataques contra la industria musical, pero más específicamente contra el reguetonero colombiano J Balvin, con quien Residente ha tenido varias discusiones en redes sociales desde la gala de los Premios Grammy 2021.

El artista puertorriqueño arremetió contra J Balvin, acusándolo de no escribir sus canciones y de ser racista debido a sus inoportunos comentarios y controversiales videos musicales.

Por ello, J Balvin utilizó su cuenta de Twitter para dejar la siguiente publicación. “Amor y cariño”. Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que el artista colombiano luego grabó unas cuantas historias en su cuenta oficial de Instagram, que estaría totalmente dirigidas hacia Residente.

“Me entiende, me entiende, me entiende... Llegando a casa, comiendo rosquilla, me entiende. Se fue la luz, me voy a dormir, pero nunca se olviden que me entienden”, comenzó diciendo, imitando el acento del puertorriqueño de René Pérez.

“Los problemas no se resuelven devolviendo maldad, un caballero nunca habla aunque sepa la verdad...”, agregó Balvin.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO