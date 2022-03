Le metió la ‘motosierra’. El cantante Edison Herrera, más conocido como “Gatiux” en Iquitos contó su verdad para el portal “Instarandula”. El joven asegura que Tommy Portugal lo ‘serruchó' con su exnovia Dayana Córdova cuando aún eran pareja.

El artista se contactó con el periodista Samuel Suárez y le contó su versión de los hechos. Según “Gatiux”, el interprete de “Al fondo hay sitio” le quitó a su novia sin ningún remordimiento.

En el audio se le escucha decir que Tommy Portugal conoció a Dayana en una pollería; y desde ese día comenzó a coquetearle.

“Ese día fui a comer a una pollería (...) dijeron siéntate acá y yo les presenté a mi novia y todo chévere y por la noche, Dayana me dice ‘mira me está hablando Tommy’. En una me estaba metiendo una motosierra”, contó en un inicio.

“La estaba afanando (a mi novia), qué linda eres, qué guapa eres, que te llevo de viaje, que te hago famosa, (como le ha dicho) a otras chicas y tengo pruebas”, agregó.

Como se sabe, Tommy Portugal se dio una nueva oportunidad en el amor con la cantante Dayana Córdova tras haber terminado una larga relación con Estrella Torres.

Fotos y Video: (Instagram/@instarandula, @tommy_portugal).

