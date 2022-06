Luego de muchos años, Diego Bertie decidió confirmar los rumores de una relación clandestina con Jayme Bayly, quien quedó tan tocado con dicho romance que hasta escribió un libro, pero para Diego Bertie parece no haber tenido el mismo impacto en su vida.

Diego Bertie estuvo frente a Magaly Medina y afirmó que su relación con Jayme, fue muy corta, además afirmó que Bayly, solo le dio el énfasis a romance en sus novelas, porque en la vida real tuvo la oportunidad de formalizarla, pero decidió casarse con la mejor amiga del actor.

Las declaraciones de Bertie, le habrían tocado el corazón y los recuerdos a Jayme y arremetió: “Mi relación con ‘Soplapoll…’ no fue corta ni fallida, y tampoco fue irrelevante, piensa Tragasables. Duró un par de años. Fue mi primer hombre. Lo amé. No supe cómo amarlo, no supimos cómo amarnos, pero lo amé. Y por eso dediqué un capítulo de Sal si puedes, titulado El actor, a un personaje, llamado Soplamocos, inspirado en ‘Soplapol”.

Además, fiel a su estilo, Jayme afirmó que su versión no coincide con la de Diego: “Tras ver la entrevista de la señora Chupacabras, el escritor Tragasables se ha sentido triste, descorazonado. No coincide con la versión de ‘Soplapoll...’. Cree que se enamoró profundamente del actor, pero no tuvo el valor de aceptarlo, vivirlo, hacerlo público. Por eso se fue de aquella ciudad, de aquel país mojigato”.

