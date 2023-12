Jaime Bayly publicó un video en su canal de Youtube dedicarle unas palabras a su querido amigo Pedro Suárez Vértiz, quien falleció el pasado 28 jueves de diciembre.

El periodista recordó las veces que entrevistó al artista y los momentos que compartió al lado del intérprete de ‘Lo olvidé'.

“Cada entrevista con Pedrito era, verdaderamente, un viaje fascinante. Cómo me hacía reír y cómo me impresionaba el poder de su inteligencia, la fineza de voz. Tú eres la voz de nuestra generación. Perdonen que me emocione, pero es como si hubiera muerto un hermano para mí ”, manifestó.

En esa línea, Bayly recordó cuando el fallecido cantante le escribió una canción, titulada ‘Fantasma a presión’.

“ Recuerdo cuando me la mandó y la escuché solo aquí en mi casa. Me hizo llorar y caer de rodillas, porque sentí que Pedrito había visitado mi alma, la había paseado, se había hecho un tour por las zonas más sombrías de mi existencia ”, reveló.

Además, el escritor afirmó que Pedro no se drogaba ni consumía alcohol, como algunos creían. Finalmente, dio unas últimas palabras para su gran amigo que partió a la eternidad.

“ Pedrito, ya pronto estaré en el cielo contigo y tú estarás cantando de nuevo y bailando y mostrándonos, desde la genialidad de tu arte, todo lo bueno, estimable, entrañable que tiene la vida. Vivirás ahora para siempre en nuestros corazones, en nuestra memoria y nuestra gratitud ”, concluyó.

