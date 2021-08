¡Indignado! Así se mostró el periodista Jaime Chincha por el uso de fuegos artificiales durante la madrugada de este 7 de agosto en la ciudad de Lima con motivo del aniversario número 97 del club Universitario de Deportes.

Es que el festejo no le cayó muy bien a muchas personas, por la bulla y los protocolos de seguridad debido a pandemia del Coronavirus que azota al mundo y se manifestaron en redes sociales.

Uno de ellos fue el conductor de ‘RPP Noticias’ quien hizo saber su disconformidad de esta celebración poniendo lo siguiente en su cuenta de Twitter:

“No, así no se celebra un aniversario en plena pandemia. Y lo dice un hincha. Pero, así no”, escribió Chincha en su red social.

Pero, así no. — Jaime Chincha (@JaimeChincha) August 7, 2021

Así como el periodista, varias personas hicieron ver su descontento con estos fuegos artificiales, en forma de celebración de los 97 años del club crema.

Del mismo modo, otros hinchas de la ‘U’ criticaron duramente al hombre de prensa por lanzar dicho mensaje pues sostenían que valía la pena festejar de esta forma un nuevo aniversario del equipo de sus amores.

