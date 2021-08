El podólogo Valdo Hernández se ha vuelto viral en redes sociales luego que afirmará que las populares zapatillas Converse son dañinas para los pies.

El video que ya ha acumulado más de 1,4 millones de visualizaciones en Tik Tok ha dado de qué hablar por la inesperada revelación de un podólogo sobre este zapato deportivo.

Según el el usuario @mipodologodice, las peores zapatillas deportivas son los Converse y pidió a sus suscriptores que no usen este tipo de calzado. En el clip, el especialista asegura que el uso excesivo de estos zapatos podría provocarte callosidades, hongos, uñas encarnadas e incluso fracturas.

“Están hechos de material sintético y no permiten la respiración de tus pies. Son muy bajos y no te brindan soporte a la altura del tobillo. Son muy angostos y rígidos para los dedos, sus materiales no brindan protección a tu piel y su suela es plana y resbalosa”, afirmó.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar y se ha vuelto todo un tema de debate en dicha red social. “Yo viendo las Converse que compré ayer”, “A mi colección de Converse no les gusta tu video”, “Son las zapatillas más bellas y súper cómodas”, fueron algunos de los mensajes.

Las zapatillas Converse son un icono de la moda joven que lleva décadas marcando tendencia y que sigue triunfando con sus modelos de siempre. Son muy cómodas, pero hay que tener cuidado con las recomendaciones... ¿Tú que piensas? ¿Seguirás usando Converse?

Fotos y Video: (Tik Tok)

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO