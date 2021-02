Jaime Cilloniz reapareció en televisión, donde volvió a minimizar y justificar su accionar contra la actriz Danna Ben Haim, a quién retuvo por la fuerza en su departamento. El exconductor de televisión fue entrevistado por una periodista del programa de “Al Estilo Juliana”.

Cilloniz se pusó violento con la mujer de prensa durante la entrevista e indicó que la tentativa de secuestro de la que se le acusa es una calumnia. “Secuestradores (...) para nada, cómo se atreve a decir eso que no la dejaba a salir, es impúdico”, indicó.

Asimismo, el expresentador minimizó otra vez las agresiones contra la actriz de “De vuelta al Barrio”.

“No me pidió que cerrará la puerta, si me pidió no me di cuenta. No es gran pecado. Me parece más bien que la mujer es una imbécil e insolente”, agregó.

“Yo no soy tolerante y tengo fuerte carácter. No voy a tolerar que entre a mi departamento. Entró pues. Esa mujer se metió, entró a la sala de mi casa. Ese tipo de mujer a mí no me gusta, es barata. Yo soy Jaime Cilloniz de familia rica y de abolengo”, finalizo.

Hace un mes, Danna Ben Haim, actriz de la serie ‘De vuelta al Barrio’, denunció por intento de secuestro a Jaime Cilloniz, quién retuvo a la joven en un ascensor alrededor de 15 minutos.

