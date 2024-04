Jair Mendoza se fue contra los conductores y producción de ‘América Hoy’ y dijo que el magazine de Ethel Pozo no tiene nada de “televisión blanca”.

“ Deben estar muy desesperados porque la gente no los ve. Esa televisión blanca que venden, no tiene absolutamente nada de blanca. Literalmente sí son monos con metralleta ”, manifestó la expareja de Yahaira Plasencia para ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, Jair tildó de ‘irresponsables’ al programa de América TV por las noticias que difunden.

“ Deben estar desesperados por tener las primicias pero hay que tener un poco de códigos. Ellos son oportunistas porque se cuelgan de cualquier información, parecen sanguijuelas porque están buscando generar la polémica ”, agregó.

Además, el cantante decidió responderle a Magaly Medina por calificarlo de ‘carga carteras’ de la salsera.

“Yo le cargo la cartera a mi pareja las veces que me dé la gana y eso no me hace menos hombre o una persona sin oficio ni beneficio”, expresó evidentemente indignado.

Sin embargo, Jair considera que Janet Barboza quiere imitar a la ‘Urraca’ pero mencionó que nunca lo logrará porque ‘solo existe un espacio para una bruja’.

“ No soy oportunista, me he manejado siempre con mi carrera, nunca he tenido necesidad de sembrar un ampay. En un cuento, solo existe espacio para una bruja, y ese papel de bruja ya está ocupado, Janet no es ni la sombra, tiene que prepararse ”, finalizó.

