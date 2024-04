Janet Barboza acusa a Yiddá Eslava de victimizarse e insultar a reportera: “Le recordó a su madre”

Janet Barboza, conductora del magazine ‘América Hoy’, utilizó sus historias de Instagram para lanzar una serie de críticas contra Yiddá Eslava, luego de una reciente transmisión en vivo a través de la misma red social, Barboza acusó a Eslava de haber insultado a una reportera de América Hoy por haber hecho pública una conversación privada.

La presentadora lamentó que Yiddá Eslava la haya señalado a ella y a su equipo de ser irresponsables por divulgar información obtenida durante el ejercicio periodístico. Además, señaló que la actriz intentar filtrar información pero sin que ella fuera involucrada.

“Yiddá nos ha acusado de ser irresponsables debido a una conversación que tuvo con una de nuestras periodistas mientras esta realizaba su trabajo. No existe la noción de una conversación privada cuando un profesional está desempeñando su labor. Lo que ella buscaba, como ha venido haciendo en los últimos días, era filtrar información para influir en la opinión de los conductores . Nuestros periodistas no son psicólogos ni terapeutas, su objetivo es buscar y reportar noticias. Lo que ella quería era filtrar información sin involucrarla, lo cual no es correcto ”,

En ese sentido, la popular ‘rulitos’ aseguró que Yiddá no es lo suficientemente valiente para asumir la responsabilidad por sus palabras y que solo se victimiza.

“ No es lo suficientemente valiente para apechugar y hacerse responsable por sus declaraciones, la victimización funciona, pero no nos va agarrar de bobos indignándose de información que ella siempre nos hizo saber ”, agregó Janet.

Además, Janet Barboza reveló detalles del supuesto reclamo de Yiddá Eslava a la periodista de América Hoy, afirmando que la conducta de Eslava fue inapropiada y desmedida. Según Barboza, Eslava habría lanzado fuertes insultos contra la reportera.

“ La forma como ha insultado a nuestra reportera no tiene nombre. Le ha recordado a su madre en 10 minutos de insultos y reclamos ”, reveló la conductora de América Hoy.

