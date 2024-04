Susan León revela qué vínculo tuvo con el narcotraficante ‘Vaticano’: “Hubiera terminado presa”

La querida Susan León, recordada como la ‘bomba sexy’ de los 90´s rompió su silenció y dio detalles de su verdadera relación con el narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera, conocido como ‘Vaticano’.

En una la última edición del podcast ‘Café con la Chevez’, la también exreina de belleza contó todo lo que tuvo que pasar por el escándalo que empañó su carrera artística.

¿Qué dijo Susan León sobre su vínculo con el narcotraficante ‘Vaticano’?

Durante la entrevista, Susan León reveló que el único vínculo que tuvo con ‘Vaticano’ fue laboral, pues como se recuerda la modelo aceptó un contrato para ir a bailar a Campanilla en la región San Martín.

“ Nadie me dijo nada , no podía googlear. Me contrataron, pero la gente que había ido no me dijo nada, quizá no me quisieron decir. Yo fui porque había un contrato y había que cumplirlo “, explicó a Trome.

No obstante, la exreina de belleza reveló que había intensión y llamadas por parte de la otra persona, pero ella no estaba interesada, por lo que aseguró que no hubo ningún acercamiento de su partes.

“ Sí hubieron llamadas telefónicas porque estaba medio enganchado , pero de ahí a que yo haya continuado esa relación... hubiera sido terrible para mí . Si yo hubiera continuado, hubiera quizá terminado presa ”, relató.

Por otro lado, Susan León indicó que está libre de toda vinculación y su éxito es parte de su trabajo. “ Pero en mi caso revisaron todo y se dieron cuenta que todo lo que tengo es de mi sudor. Yo nunca acepté que me den nada, soy una mujer muy trabajadora ” , aclaró para Trome.





TE PUEDE INTERESAR