Jamila Dahabreh no dudó en expresar su molestia con el programa “Amor y Fuego”, luego que aseguraran que había encontrado el amor durante sus vacaciones en México.

“Estoy molesta porque hay una parte de las imágenes que no soy yo. Me fastidia que no hagan bien su trabajo y se lancen a decir cosas por decir. No soy yo. Ese día estaba con un strapless y esa chica tiene una prenda con tiras. No estoy con nadie, deseo estar tranquila, pero me quieren emparejar como sea”, comenzó diciendo.

Asimismo, la también empresaria sorprendió a propios y extraños al revelar que se encuentra trabajando en un proyecto para Netflix. “El chico (de las imágenes) es amigo del dueño de una agencia que nos contrató para hacer un capítulo en Netflix. Me vio y en broma me decía que yo era el tipo de mujer con el que se casaría, pero no pasa nada. (Sobre el proyecto) Todavía no puedo decir mucho”, mencionó a Trome.

