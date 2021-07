La modelo Jamila Dahabreh rompió su silencio tras el ampay que el programa “Amor y fuego” emitió este martes 13 de julio.

En diálogo con Rodrigo González y Gigi Mitre, Jamila Dahabreh defendió a las ‘chicas Tulum’: “Nosotras fuimos a almorzar como muchas veces nosotras vamos a almorzar (...) no sabíamos que las personas que estaban ahí en el restaurante”.

La modelo, quien en el pasado fue relacionada a Jefferson Farfán, aseguró que no vio a la ‘foquita’: “Claro que lo conozco pero no sabía que él iba a ir, él a mí no me dice las cosas que hace ni a dónde va, hace mucho tiempo que no hablo con él”.

“En ese restaurante hay privados. No lo he visto, en ningún momento lo he visto, ni sabía que estaba ahí”, añadió la modelo.

Jamila Dahabreh también descartó haberse encontrado con algunos seleccionados en una casa de La Molina: “En la noche fuimos a dejar a Macarena (Vélez) donde su saliente y nosotras queríamos ir a ‘sapear’ quién era. No entramos, no hemos entrado a la casa”.

“Sí, vimos un carro sospechoso (...) nosotras ya sabíamos que nos estaban siguiendo, nosotras ya sabíamos, en ningún momento íbamos a entrar a la casa”, agregó.

Según Jamila Dahabreh, en la casa de La Molina “no estaba ningún seleccionado”.

Jamila Dahabreh se pronuncia tras ampay - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

