¡Fuertes declaraciones! Jamila Dahabreh rompió su silencio y se refirió al reciente ampay difundido por el programa de Magaly Medina, donde se le aprecia besando apasionadamente al joven empresario Piero Granda Chávez, de 24 años de edad.

Frente a estas imágenes, la modelo aseguró que entre el joven y ella solo existe una gran amistad, yque mucho menos se trataría de involucrar con él para “olvidar” al alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, quien hace poco se amistó con Sofía Franco.

“Es solo mi amigo. No he reemplazado a nadie, ni estoy con nadie, pero tampoco soy una persona que le guste exponer su vida privada, sobre todo el tema sentimental, nunca me ha gustado exponerlo”, comenzó diciendo.

“Él (Piero Granda) no es del medio, es empresario y no quiero exponerlo. Somos amigos de hace unos años, nos reencontramos recién y fuimos a comer más nada. Estoy en una etapa de mi vida que me tomo las cosas con calma”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Jamila Dahabreh manifestó que deja en manos del destino el poder encontrar un buen hombre para poder casarse y formar una familia. ¿Indirecta para Paz de la Barra?

“El tiempo dirá qué tiene deparado para mí, seguro que sí, ya me tocará un buen chico”, finalizó diciendo a El Popular.

