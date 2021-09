La modelo Jamila Dahabreh viajó a Chincha para vacunarse contra el COVID-19 con el fármaco de Pfizer, al igual que lo hizo la expolícia Jossmery Toledo.

El portal de chismes “Instarándula” del periodista Samuel Suárez mostró imágenes de la rubia influencer en un restaurante local.

“El jueves y Viernes decenas de personas y también famosos viajaron a seguirle los pasos a Jossmery Toledo, todos en busca de la ansiadas vacuna Pfizer. Chincha e Ica reventaron de visitantes”, posteó el comunicador en su cuenta de Instagram.

“A Jamilah (Dahabreh) se le vio acompañada de amigos y no del alcalde de la Molina. Yamilah no desaprovechó oportunidad para grabarse un Tik Tok y celebrar su vacuna”, agregó el popular “Samu” en otras de sus historias.

Tras su vacunación, la exchica reality se animó a grabar un divertido video de TikTok al lado de las enfermeras del centro de salud, en las imágenes se le ve bailando al ritmo del tema “In Da Getto” de J Balvin.

JOSSMERY SE VACUNÓ EN CHINCHA

La exPNP Jossmery Toledo admitió que se trasladó a Chincha para conseguir la dosis de la vacuna Pfizer. A través de Instagram, explicó que lo hizo porque quiere viajar a Europa.

“Si bien es cierto yo me fui a Chincha a vacunarme con la Pfizer porque tengo motivos de viaje, ya que se sabe la Sinopharm no permiten en algunos países de Europa, entonces como yo pienso viajar, tuve que vacunarme sí o sí con la Pfizer, así que yo me fui a Chincha y me vacunaron”, explicó.

Fotos y Video: (Instagram/@instarandula | Tik Tok/@jamiladahabreh).

