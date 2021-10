Durante el programa “América hoy” de este miércoles 6 de octubre, Janet Barboza arremetió contra Josimar y contó que siente “mucha pena” por la situación de María Fe Saldaña, quien hace poco confirmó que está embarazada.

Según la ‘rulitos’, se siente indignada con los hombres que actúan como Josimar, en relación a las imágenes del ‘rey de la salsa perucha’ con una rubia.

“Me da mucha pena ver a su joven expareja embarazada, en un estado muy avanzado y él divirtiéndose primero con una rubia, luego con la morena, es como que para él ‘borrón y cuenta nueva’, y a mí me molesta, me molesta que haya hombres como Josimar que la verdad no piensen en los sentimientos de las personas que van dejando atrás, pero no solo eso”, dijo Janet Barboza.

“Es una inmadurez [...] Por supuesto que lo ideal hubiera sido que se mantenga la pareja junta, por supuesto”, comentó, por su parte, Ethel Pozo.

“Ella está embarazada, tú sabes que una mujer cuando está embarazada, se te ponen todos los nervios a flor de piel”, agregó Janet Barboza.

“Ella lo ha bloqueado, ella no quiere saber nada de él”, concluyó.

Por su parte, Santi Lesmes salió en defensa de Josimar: “Pero Janet, tampoco sabemos lo que ha ocurrido en esa relación, si a lo mejor han terminado de mutuo acuerdo”.

Fuente: América TV

TE PUEDE INTERESAR