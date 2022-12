No se calló nada. Janet Barboza no dudó en referirse a Flavia Laos, quien se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su vida después de ganar un People’s Choice Awards como la mejor influencer latina. Y es que la conductora, pese a que felicitó a la actriz por los logros a su corta edad, también se refirió a su romance con Austin Palao.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando las conductoras comentaron el logro de la joven influencer en una premiación del calibre como a la que acudió. Sin embargo, la popular ‘Rulitos’ se fue con todo al evidenciar que no le vería futuro a su romance con el exintegrante de “Esto es Guerra”.

“¿Tú crees que va a regresar a nuestro país con el monstruo ese? Los artistas ganan más solteros, eso lo sabe Sergio George. Se ha abierto nuevas ventanas en el mundo”, comenzó diciendo la presentadora.

Frente a ello, Ethel Pozo se sumó y apoyó dicha teoría. “En el mundo real, cuando uno se vuelve una estrella, sus amores no siguen”, respondió. “Que sigan o no sigan, no sé porque Austin se fue a Qatar mucho tiempo”, agregó la expareja de Nilver Huarac.

