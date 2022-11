Un tenso momento se vivió en la última edición de “América Hoy”, cuando Janet Barboza fue criticada por la experta en moda, Nicole Akari, quien descalificó totalmente el vestido que usó la conductora para el matrimonio de Valeria Piazza y Pierre Cateriano.

Todo se dio durante la última edición del magazine matutino, cuando la especialista calificó con un “02″ el brillante vestuario de la conductora, quien no tomó para nada bien dicho comentario.

“Yo creo que a Janet le está faltando un diazepam porque está un poquito alterada (...) Tú misma dijiste que el vestido era súper caro, yo que tú ya hubiera reclamado mi dinero, a menos que haya sido canje”, comenzó diciendo Nicole.

En ese instante, la popular ’Rulitos’ aseguró que Akari la estaría criticando solo para buscar ‘fama’. “Estás buscando portadas. ¿Esta secuencia no era de Carlos Cacho? (...) No cariño, yo me compro cosas de dos soles, me compro polos de cinco soles, lo importante no es el precio, es que cada quien compre lo que su economía le permite”, comentó.

Por otro lado, Janet Barboza no dudó en cortar a Nicole Akari EN VIVO y hasta envió a cortes comerciales. “Se acabó la secuencia, ya no me gusta, ya no... Vamos a un pausa, Nicole, gracias por venir”, finalizó.

