Esta vez sí sería definitivo. La relación que Deysi Araujo mantuvo con el Juez Jackson Torres, habría llegado a su fin luego de ir más de una vez a terapia de pareja. Hoy que todo terminó, la vedette se sentó frente a Magaly para revelar los detalles de su tóxica relación.

Uno de los recuerdos que más le habría incomodado a Deysi Araujo, sería que Jackson se negaba y rechazaba que su pareja tenga OnlyFans y lo que más le molestaba eran las videollamadas que los clientes ya habían pagado: “En pandemia yo sobreviví con eso porque yo mantengo a mi familia, a mi mamá y mi hijo”, sería el motivo por el que ella no le hizo caso.

En más de una ocasión, el juez habría llegado a la casa de Deysi para criticarla e insultarla por lo que hacía, lo que logró que la pelirroja suelte algunas lágrimas: “Por más que tengas cólera, que te digan tus amigos, muchas cosas y no puedes venir y faltar el respeto a la persona con quien duermes”.

Finalmente, y mostrándose curada de su relación con el juez, Deysi Araujo se burló de que Jackson le prohíba hacer shows para adultos cuando es de lo que ella vive: “No quería que haga shows, pero quién me mantiene, si yo me mantengo sola”.

TE PUEDE INTERESAR