Al igual que muchos personajes de la farándula, la exvedette Deysi Araujo decidió abrir su cuenta en OnlyFans. Sin embargo, la modelo aseguró que su contenido no será explicito.

De acuerdo a la ‘pelirroja’ el contenido que compartiría en la plataforma para adultos será ‘sensual’ y marcó distancia de Xoana González y la ‘Chuecona’.

“Estoy tratando de mover mis redes sociales y ahora he creado mi Onlyfans, pues veo que todo el mundo gana dinero con esa plataforma, así que por qué no intentarlo también. Muchas figuras públicas trabajan de esa manera, yo también quiero probar y ver cómo me va”, contó Deysi Araujo a Trome,

“Voy a tener un contenido tranquilo, quiero vender sensualidad y no sexualidad. Mis fotos serán supersugestivas y sexis, pero no creo que llegue a realizar pornografía. No hay forma que haga eso, porque mi hijo ya está grande. Recién estoy empezando, así que vamos a ver cómo me va”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR