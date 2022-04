Sin filtro alguno. Deysi Araujo no se calló nada y tuvo fuertes calificativos hacia Néstor Villanueva, luego que la propia Florcita Polo Díaz confirmara el maltrato físico y psicológico que vivió al lado de su aún esposo.

Y es que la vedette confesó que ella tiene conocimiento de más situaciones de violencia que habría sufrido la hija de Susy Díaz, incluso hasta en la propia intimidad.

“Un día estaba con Florcita en mi casa y Néstor la estuvo llamando insistentemente. Le decía que seguro estaba con un hombre y el hombre era yo. Han habido peores humillaciones, la he visto llorar en muchas oportunidades, me decía que ya no aguantaba más. Néstor la humillaba hasta en la intimidad, ella se ponía sexy y él le decía cosas horribles”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Deysi espera que Florcita pueda recibir ayuda profesional, ya que para ella Néstor se comportó como un “patán” con la madre de sus hijos.

“La violencia psicológica maltrata más que la física, yo sé lo que es un maltrato psicológico y me da muchísima pena lo que está pasando Flor, quien es como una hermanita para mí (...) Es un machista, patán y poco hombre porque se aprovechaba de su género. Sabía que Florcita no podía defenderse, ella le tenía mucho miedo”, finalizó diciendo a Trome.

