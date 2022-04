En las últimas semanas se viene desarrollando el juicio de la demanda por difamación que el actor Johnny Depp interpuso contra su exesposa Amber Heard debido a que esta lo acusó de violencia física y psicológica.

Este polémico caso ha generado miles de comentarios en las redes sociales. A propósito, Juan Víctor Sánchez no se quedó callado y sorprendió al comparar este caso con el que él viene protagonizando hace varios meses con Andrea San Martín.

A través de Instagram, Juan Víctor Sánchez comparó al abogado de Andrea, Wilmer Arica, con la defensa de Amber Heard, quienes han protagonizado algunos memes por las preguntas que le hicieron a Johnny Depp durante el juicio.

“El abogado de Amber me recuerda a un payaso haciendo preguntas... “I win” pavo of thrones!”, escribió Juan Víctor en Instagram Stories, recordando que el abogado de Andrea San Martín celebró un supuesto “triunfo” al estilo de la serie Game of Thrones.

Foto: Willax TV

En la imagen publicada por Juan Víctor, se ve un video donde el abogado de Amber Heard interroga a Johnny Depp y el actor termina riéndose por los argumentos de este: “Honestly I feel like she organised her legal team on Wish (Honestamente, siento que ella organizó su equipo legal en Wish)”, se lee en la imagen.

Foto: Instagram @juanvictors_

