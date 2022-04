Totalmente tocada. Susy Díaz estuvo como invitada en el programa de “América Hoy” para referirse a los distintos maltratos que habría recibido su hija Florcita Polo Díaz por parte de su aún esposo Néstor Villanueva.

Y es que la excongresista se mostró bastante afectada por la situación que actualmente vive su hija, tras escuchar los audios donde ella misma confirma el martirio que vivió al lado del cumbiambero.

“Porque yo quise llamar a mi hermano, para quedar en la casa de mi mamá porque quería que pase navidad conmigo... Tiró todas las cosas, y fue donde él agarra y me tiró al piso”, se escucha en el primer audio presentado en el magazine matutino.

Ante lo escuchado, la exvedette no pudo creer que su hija no haya pasado fiestas con ella por culpa del cumbiambero. “Con razón ninguna navidad la pasaba conmigo. Yo no sabía nada, la primera navidad que la ha pasado conmigo ha sido el año pasado”, agregó con la voz entrecortada.

