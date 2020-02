Tras ser apodada como la “retoquitos” por Rodrigo González, Janet Barboza por fin confesó cuántas cirugías o ‘arreglitos’ tiene en el rostro y en el cuerpo.

Todo ocurrió durante un bloque de “Válgame”, donde el cirujano comentó sobre los posibles ‘arreglitos’ que tenía Janet Barboza.

“Yo creo que posiblemente sí se ha hecho una rinoplastía, tratamientos faciales, no parece que tenga bótox o si no es muy sutil, implantes de mama sí, posiblemente un levantamiento, lipoplastía y posiblemente colocación de implantes o injerto graso, lo que es piernas no creo que se haya hecho gran cosa”, comentó el experto.

Sin embargo, Janet Barboza aclaró que nunca se ha hecho nada en el abdomen ni en las piernas: “Me he hecho la rinoplastía, me he quitado implantes del busto y de paso me las han levantado un poquito, me han hecho injerto de grasita acá (glúteos) y me he aspirado las caderas tres veces porque tengo muchas caderas. Me han sacado la grasita de las caderas. Acá (abdomen) no todavía doctor, hago mucho yoga, como saludable”.

Pero Janet Barboza confesó finalmente que utilizó rellenos de botox hasta hace tres años: “la gente habla muchísimo de rellenos (...) he usado botox hasta hace tres años y dejó de usarlo porque tuve una parálisis facial bastante severa”.

“Me he puesto también estas vitaminas con vitamina C que te ponen y ácido hialurónico”, explicó la conductora, quien aseguró no tener implantes de pómulos.

Janet Barboza revela cuántas cirugías tiene- diario Ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Carlos Cacho dice que Flavia Laos es la mejor vestida de la farándula- diario Ojo

TE PUEDE INTERESAR