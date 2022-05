Janet Barboza se pronunció sobre las críticas que hizo Magaly Medina sobre su programa “América Hoy” y es que según la “urraca” el magazine de América TV se copia todo su contenido de “Magaly TV, La Firme”.

La “rulitos” fue interceptada en el concierto de Pimpinela, pero no quiso decir nada por los comentarios de la pellirroja. Sin embargo, aprovechó para lanzarle una indirecta sobre su relación con Alfredo Zambrano.

“Mira no voy a responder eso porque no es importante... Lo que creo que es importante que no tienes la moral para decirle a otras mujeres que no hagan lo mismo que tú haces. Si tú le perdonaste a tu pingüino y luego lo lavaste la cara y lo talqueaste para salvar tu matrimonio por qué criticar a los demás”, cuestionó Janet Barboza.

Pero eso no fue todo, la presentadora tildó de tóxica y mezquina a la famosa “urraca” por haber perdonado a su esposo Alfredo Zambrano tras su amorío con Giuliana Rengifo.

“Lo único que le puedo decir a la tóxica mezquina, ella raja mucho. Para ella todas las mujeres hermosas de la televisión son bataclanas y ella las odia por su pingüino, como Giuliana Rengifo y otras”, declaró para El Popular.

