Sin pelos en la lengua. Janet Barboza no se calló nada y arremetió contra Magaly Medina, quien criticó recientemente a las conductoras y equipo de producción de “América Hoy” por apoderarse del contenido de su programa y no darle los créditos correspondientes.

Y es que frente a estas acusaciones, la popular ‘Rulitos’ no dudó en enviarle un fuerte y claro mensaje a la ‘Urraca’, asegurando que es ella quien gana rating hablando del programa matutino de América TV.

“Amiga date cuenta. Tú también que estás pasando piola... Porque me están contando que todos los días nos dedicas editoriales y haces programa con nuestro contenido, no te vayas por las ramas, no disfraces las cosas”, comenzó diciendo la conductora.

Asimismo, pese a no decir nombres, Janet aseguró que nunca se quedará callada frente a los constantes ataques de Magaly. “Yo soy libre de mandar las indirectas que yo quiera, nadie me va a detener. Tú sabes que a mi me sobran ganas para responderte... Pero el asunto es que de forma caleta 30 minutos hablando de América Hoy, ahorita te doy tu vuelto”, finalizó.

