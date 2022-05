Este jueves 5 de mayo de 2022, durante el programa “América hoy”, Brunella Horna sorprendió a propios y extraños al decir que su relación con Richard Acuña es “perfecta”. Natalie Vértiz no se quedó callada y lanzó un fuerte dardo contra la joven conductora.

“Mi relación es perfecta”, dijo Brunella Horna cuando la psicólogo iba a explicar las relaciones tóxicas. “La escuché, la escuché”, advirtió Natalie Vértiz. La modelo procedió a dar una fuerte mensaje sobre esta frase.

“Me encanta, qué lindo escuchar a Brunella decir que su relación es perfecta: ¡amiga, date cuenta! No hay una relación perfecta, yo creo que todas las relaciones tienen defectos, buenos y malos momentos”, comentó Natalie Vértiz.

Sin embargo, Brunella Horna dejó entrever que no lo había dicho en serio: “Yo lo que veo es que mis compañeros cómo me quieren porque miren la pregunta de la señora para que obviamente pregunten, pero obviamente mi relación no es perfecta”.

“Tú lo acabas de decir, entonces tenemos que ser honestos, estamos acá delante de una cámara, yo no puedo decirles que mi relación es perfecta, no, no lo es”, intervino Janet Barboza.

Por su parte, Edson Dávila se burló de la ‘rulitos’ y su relación con su novio, Miguel Bayona: “Claro, si su pareja está lejos también, qué va a ser perfecta”.

