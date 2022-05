Se fue con todo. Magaly Medina no se guardó nada al opinar y arremeter contra las conductoras y productor de ‘América Hoy’, debido a que su programa estaría basado en todo lo que la ‘urraca’ saca por las noches y según ella, deberían agradecerle porque gracias a sus investigaciones, el programa de Ethel Pozo se mantiene vivo.

La ‘urraca’ criticó que las conductoras de ‘América Hoy’ usen todas sus notas y encima no le den el crédito por ello: “Esa es mi chamba, agradézcanlo, por qué se roban un trabajo que no es suyo, la ley considera que uno no debe robarle las ideas a otros, sin embargo, en televisión pasa eso”.

Pero sus críticas no fueron solo contra las caras del programa, fue más allá y atacó al productor Armando de ‘América Hoy’: “Esta es una empresa de Gisela Valcárcel que le paga a su productor para que solo me mire a mí todas las noches y todavía tienen el lujo de criticarme, deberían de besar el suelo, que yo piso todas las tontas que tienen de conductoras, que ahora se alucinan comunicadoras, opinólogas”.

Luego de afirmar que todos en ‘América Hoy’, deberían besar el suelo por el que pasa Magaly, también afirmó que gracias a ella, su programa, por lo menos, llega a 5 puntos: “Gracias a mí ese programa ve la luz del día, gracias a mí logran aunque sea esos 5 puntos de rating, porque si no estarían como otros en 1 o 2″.

