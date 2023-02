No se calló nada. Janet Barboza sorprendió a propios y extraños con un peculiar comentario que no estaba dentro de la pauta, cuando se encontraba conduciendo “América Hoy” junto a Ethel Pozo, Christian Domínguez, Brunella Horna y Edson Dávila.

Y es que la popular ‘Rulitos’ dejó bastante en claro, un tanto incómoda, que sus compañeros de trabajo no le permiten hablar de ciertos temas como a ella le gustaría hablarlo, pues “siempre la interrumpen” EN VIVO.

“Yo he decidido no hablar en este set, porque ustedes me interrumpen, nunca me dejan que realmente me explaye”, comentó Janet bastante molesta.Al parecer, parte del mensaje de la figura de América TV se debería a que fue consultada por Ethel Pozo por su situación actual con Miguel Bayona.

En ese sentido, Brunella Horna no se quedó callada y negó completamente lo mencionado con Barboza. Asimismo, le comentó que que no sería buena idea ir a otro programa a contar todos los detalles de su supuesta ruptura con Miguel.

“Esta noche, he decidido tomar un programa serio para poder dar mi versión acerca de mi situación sentimental”, dijo fuerte y claro la exreina de las movidas.

TE PUEDE INTERESAR