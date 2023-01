Sin pelos en la lengua. Melissa Paredes sorprendió a propios y extraños al confesar que Ethel Pozo no la quiere ni ver y que ya no queda rastro alguno de la amistad que en algún momento mantuvieron. Asimismo, dejó entrever mediante un video de TikTok, que ella habría sido la encargada de que ella no vuelva a la conducción de “América Hoy”.

Y es que la ahora presentadora de “Préndete” le pidió a la hija de Gisela Valcárcel y a Janet Barboza que ya no la mencionen más. Recordemos que, Ethel señaló hace algunos días atrás, que no ve a Melissa en el espacio de Panamericana TV.

“La hija (Ethel) no me quiere ver. Yo, de verdad, todo bien (con Ethel y Janet), pero no entiendo por qué tienen que hablar de mí. Tranquilas chicas, hagan su vida, sean felices. Todos los titulares son conmigo, ya suéltenme”, expresó la exesposa de Rodrigo Cuba.

“No la he visto, no tengo televisor ahora que nos robaron todo. No tengo computadora, ni nada. No suelo ver a la competencia porque siento que la energía se te puede ir ahí”, fueron las declaraciones de Ethel Pozo para un diario local.

