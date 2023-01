Fuertes declaraciones. Miguelito Barraza no dudó en pronunciarse luego de la denuncia que fue expuesta en el programa de Magaly Medina, donde Andrea Muñoz acusó a su hijo José María de haberla abandonado a tan solo días de dar luz a su hijo. Y es que el cómico se mostró bastante fastidiado por la actitud de su hijo, pero aseguró no tener conocimiento sobre que estaba esperando un bebé.

“Y todo esto rebota en mí, porque Magaly me mencionó varias veces .¿Qué me tiene que meter a mí? Es mi hijo, pero tiene que ser responsable con sus cosas”, comenzó diciendo.

“Si ha cometido un error, espero que se enmiende, que sea responsable. Soy su padre, pero no ayayero. Además, hay una criatura de por medio y ese angelito no tiene la culpa. Espero verlo para poder hablar de hombre a hombre” , agregó el popular ‘Chato’ para Trome.

Según Miguelito Barraza, la última vez que vio a José María no hablaron sobre el tema de su relación extramatrimonial, pues comentó que él ya es un hombre adulto que hace sus cosas solo.

“Él es muy parco y está metido en la religión. Me dijo que estaba bien, pero de cosas íntimas, no me dijo nada. Tampoco estoy para preguntarle ¿Con quién estás? ¿Con quién sales?. Cada uno vive su vida, él tiene cerca de cuarenta años”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR