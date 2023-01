Fuerte y claro. Melissa Paredes no se quedó callada luego que Ethel Pozo comentara que no sintoniza el programa “Préndete”, donde su examiga es conductora junto a Karla Tarazona y Kurt Villavicencio ‘Metiche’.

“No la he visto, no tengo televisor ahora que nos robaron todo. No tengo computadora, ni nada. No suelo ver a la competencia porque siento que la energía se te puede ir ahí” , dijo la hija de Gisela Valcárcel.

Frente a ello, la exesposa del ‘Gato’ Cuba no dudó en utilizar su cuenta oficial de TikTok para publicar un particular video que estaría dirigido a Ethel Pozo, según lo que comentan varios cibernautas.

“¿Por qué tanto odio? Si ya me sacaste, se supone que todas son mejor que yo y están más felices sin mi”, escribió Melissa en su video, mientras se le ve bailando una canción. “Deja la tiradera chica. Uno no necesita apagar la luz de otra para poder brillar”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR